“Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l’Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”. Lo dice Donald Trump alle migliaia di suoi fans accordi in Texas, a Conroe. Prosegue osservando come con la “debolezza e l’incompetenza di Biden si rischia una terza guerra mondiale”. Ed aggiunge: “Dovrebbe inviare truppe al confine con il Messico: solo lo scorso anno cinque milioni di persone hanno attraversato il confine illegalmente”. Del resto il Texas del governatore Greg Abbott si è impegnato a proseguire i lavori per il muro al confine, che l’ex presidente non è riuscito a terminare.

“Biden ha tradito Israele e ha presieduto alla catastrofe dell’Afghanistan. Con me invece abbiamo costruito la più grande economia al mondo, distrutto l’Isis, riportato le truppe a casa e fronteggiato la Cina. E’ disdicevole e una disgrazia quello che è accaduto all’America nell’ultimo anno. Siamo un paese del terzo mondo”. E per il futuro annuncia: “Nel 2022 metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e riconquisteremo il Congresso. Siamo a nove mesi dalle elezioni di metà mandato e sappiamo di aver bisogno di una vittoria a valanga per impedire ai democratici di rubarci il voto. Nel 2024 ci riprenderemo la Casa Bianca”