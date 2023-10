Nel giorno del suo processo civile a New York, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ottenuto una vittoria inaspettata dalla Corte Suprema, che ha respinto una causa che mirava a escluderlo dalla corsa presidenziale per il suo coinvolgimento nell’attacco al Campidoglio.

Il ricorso presentato da John Anthony Castro, un candidato alle primarie repubblicane, basato sul 14° emendamento della Costituzione, è stato bocciato dalla Corte Suprema senza fornire commenti o motivazioni. Questo emendamento stabilisce che un funzionario che abbia giurato di difendere la Costituzione può essere escluso da cariche future se è coinvolto in un’insurrezione o ha dato aiuto agli insurrezionalisti.

Nel frattempo, Donald Trump ha affrontato il processo civile in un tribunale blindato di Manhattan. L’accusa sostiene che lui e i suoi due figli, Donald Jr. ed Eric, abbiano gonfiato il valore degli asset aziendali per oltre due miliardi di dollari per ottenere migliori condizioni da banche e assicurazioni per un decennio. Il giudice Arthur Engoron ha già dichiarato Trump e i suoi figli “responsabili di frode.”

La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha chiesto una sanzione di 250 milioni di dollari, equiparando questa cifra a quanto guadagnato illegalmente attraverso le false dichiarazioni finanziarie.

Il processo potrebbe danneggiare l’immagine di imprenditore di successo che Trump ha costruito nel corso degli anni, trasformando il suo brand imprenditoriale in uno politico. Trump ha già perso alcune licenze per operare nello stato di New York a causa delle accuse.

Durante il processo, Trump ha denunciato l’accusa come una “caccia alle streghe” e una “truffa.” Ha anche definito la procuratrice James “razzista” e il giudice Engoron “una canaglia.”

Il processo civile contro Trump e i suoi figli include sette capi d’accusa, tra cui frode e falsificazione di documenti aziendali e finanziari, e si basa in parte sulla testimonianza dell’ex avvocato di Trump, Michael Cohen. Durante il processo, è stato mostrato un video in cui Cohen spiegava come Trump volesse essere riconosciuto come un individuo con un alto patrimonio netto.

L’accusa ha presentato anche una serie di esperti e testimoni per dimostrare il proprio caso, mentre la difesa ha sostenuto che le stime del procuratore generale sono speculative e che le valutazioni degli asset sono tipiche del mercato immobiliare commerciale.

Il processo civile rappresenta un momento cruciale per Trump e potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua futura carriera politica e imprenditoriale.