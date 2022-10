Si chiama “Ambassador” la produzione televisiva promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e ideata da Stefano Ribaldi, che racconta e promuove il territorio laziale come destinazione turistica del benessere.

Sei episodi, uno per ogni provincia con l’aggiunta di una puntata dedicata esclusivamente a Roma, in cui uno o più Ambassador raccontano in maniera fascinosa bellezze storiche e naturalistiche, suggeriscono specialità enogastronomiche, indicano itinerari e svelano segreti del territorio che lo spettatore e il viaggiatore alla ricerca di esperienze turistiche di benessere può vivere.

In esclusiva per ALMA TV, canale 65 DTT, il programma andrà in onda il sabato e la domenica a partire da giorno 8 ottobre alle ore 20.00, con replica dal 9 ottobre alle ore 11.00.

“La nostra Regione, così ricca di bellezze storiche, naturalistiche e culturali, con un’enogastronomia di rilievo e una significativa offerta termale e sportiva, grazie a strutture in grado di offrire ambienti e servizi dedicati all’equilibrio tra corpo e mente, è una destinazione turistica con una grande vocazione al wellness. Vogliamo continuare a esaltare il valore dei fattori attrattivi noti, e ancora di più di quelli inesplorati presenti nelle cinque province, a raccontare in maniera suggestiva il nostro unicum, così da intercettare la domanda orientata al prodotto turistico wellness, che è sempre più in crescita, e imprimere uno slancio all’economia dell’intero territorio laziale” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.

L’iniziativa rientra nelle azioni programmatiche di marketing, promozione e valorizzazione turistica dell’intero territorio regionale fortemente volute dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione.