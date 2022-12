ROMA – Il Lazio presente a Luxury Travel Market International – ILTM 2022, la manifestazione fieristica B2B di punta delle destinazioni luxury, in programma a Cannes da oggi fino all’8 dicembre. L’appuntamento è un’occasione unica per raccontare e promuovere, ai numerosi buyers internazionali presenti, l’offerta turistica regionale legata al segmento luxury, grazie anche alla partecipazione di operatori selezionati specializzati nel settore, presenti nell’area espositiva congiunta tra Regione Lazio e Roma Capitale, “Roma & Lazio Experience”, allestita all’interno dello spazio ENIT.

“L’Assessorato che guido, partecipando a ILTM, ha colto un’ulteriore occasione per sfruttare opportunità di incontri diretti con i buyers internazionali così da facilitare i rapporti commerciali con i nostri operatori e, soprattutto, per promuovere in modo efficace l’offerta turistica di un segmento, il luxury, che mostra un trend costante di crescita nel comparto turistico e che rappresenta una chiave di sviluppo economico” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.

“L’intero territorio, vantando inimitabili fattori di attrazione, offrendo la possibilità di vivere esperienze turistiche uniche, garantendo servizi personalizzati ed esclusivi, ben si presta a essere una destinazione di riferimento per i viaggiatori altospendenti. Abbiamo una naturale vocazione per il turismo wellness; un’offerta commerciale di alta gamma caratterizzata dai brand più iconici del made in Italy; una forte concentrazione di strutture ricettive di lusso, ville e dimore di pregio; una significativa offerta enogastronomica e di ristorazione stellata; 7 siti patrimonio Unesco, numerosi borghi e, ancora, un ricco calendario di eventi internazionali, quali Ryder Cup 2023, capaci di attirare l’attenzione di un pubblico con grande potere di acquisto” – prosegue Corrado.

“Vogliamo essere interlocutori di rilievo nel dialogo tra domanda e offerta e le potenzialità del territorio non possono passare inosservate. Essere presenti a ILTM insieme alle altre regioni italiane e, soprattutto, partecipare alla fiera insieme a Roma Capitale contribuisce a rafforzare la nostra riconoscibilità in un contesto internazionale: con l’Assessore Alessandro Onorato ho avviato un iter programmatico volto alla valorizzazione del brand Roma e Lazio, siglando un protocollo di intesa di politiche congiunte nell’attività di promozione turistica.

Proseguiamo a lavorare con impegno per intercettare consistenti flussi di viaggiatori, così da continuare ad affermare l’industria turistica della nostra regione come motore di sviluppo economico” – ha concluso Corrado.