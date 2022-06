ROMA- La Giunta ha approvato, su proposta dell’Assessore al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado, l’elenco delle manifestazioni ammesse a patrocinio oneroso per l’anno 2022 nell’ambito del Programma regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali.

“La promozione della nostra Regione parte dai territori, caratterizzati da tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari che hanno un rilevante valore culturale e rappresentano un forte richiamo turistico. Con un finanziamento di quasi 1 milione e 300mila euro sosteniamo oltre 250 manifestazioni di Comuni e Pro Loco che hanno luogo nell’arco dell’intero anno in tutte le nostre province. Puntiamo sull’esaltazione delle peculiarità che animano le realtà territoriali e aggregano le nostre comunità per sostenere la promozione culturale e turistica, in un’ottica di programmazione regionale unitaria, così da rendere il Lazio sempre più attrattivo” – ha dichiarato in una nota l’Assessore al Turismo ed Enti locali Valentina Corrado – “Rispetto agli anni precedenti, pubblichiamo con molto anticipo l’elenco degli ammessi, avendo aperto l’Avviso per le manifestazioni di interesse lo scorso dicembre. Un risultato che è frutto della volontà di offrire a Comuni e Pro Loco certezze e strumenti tali che consentano di pianificare una programmazione in tempi utili. Continueremo a lavorare su questa strada per ridurre ulteriormente i tempi e fare sempre meglio” – ha concluso Corrado.