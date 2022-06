ROMA- Promuovere e rafforzare la conoscenza della storia dell’idea di Europa e promuovere i suoi valori. Sono gli obiettivi dei due Avvisi pubblicati sul sito di Lazio Crea che fanno seguito alla delibera proposta dall’Assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado, di attuazione del Programma degli interventi previsti nel 2021 per Ventotene, come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea. Nello specifico, il primo Avviso prevede uno stanziamento di 40mila euro per la premiazione di tesi di laurea e dottorato di ricerca aventi ad oggetto la storia dell’idea di Europa unita e del pensiero contemporaneo europeo, il processo d’integrazione delle politiche e della legislazione europea e le istituzioni europee. Le risorse saranno erogate in favore di studenti universitari del Lazio che abbiano discusso negli A.A. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 una tesi di laurea, ovvero una tesi di dottorato di ricerca, sui temi citati.

Il secondo Avviso prevede uno stanziamento di 30mila euro per la realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni. Beneficiari del contributo sono gli Enti locali, Enti pubblici, gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università e gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, proloco, società partecipate comunali anche in collaborazione tra loro, con sede operativa nel Lazio.

“Con questi interventi ci impegniamo a celebrare e a veicolare gli ideali del pensiero europeo che ci appartengono e ci definiscono, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, a mantenere viva la memoria storica di un luogo incredibile del nostro territorio che vogliamo far conoscere, Ventotene, l’isola in cui è stata immaginata la moderna Europa” – ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul burl (23 giugno 2022).

Per maggiori informazioni sugli avvisi:

– https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-premi-per-tesi-di-laurea-e-dottorato-per-mantenere-viva-la-memoria-storica-di-ventotene-come-isola-europeista/

– https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-per-realizzazione-di-progetti-di-promozione-di-iniziative-per-mantenere-viva-la-memoria-storica-di-ventotene-come-isola-europeista/