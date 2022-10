L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio (EBTL) esprime grande soddisfazione per la nascita di Lazio Academy, progetto pilota della Regione Lazio presentato ieri e finalizzato a creare nuovi percorsi di formazione mirati all’inserimento lavorativo e alla riduzione del gap oggi esistente tra competenze possedute e concreta richiesta dal mercato del lavoro nei settori del turismo, dell’edilizia e del digitale.

Il Presidente dell’EBTL Tommaso Tanzilli ha sottolineato come Lazio Academy sia anche frutto di un costante e proficuo lavoro di concertazione tra gli Assessorati alla Formazione e al Turismo della Regione Lazio le Parti sociali e l’Ente Bilaterale.

“La forza delle Lazio Academy in ambito turistico,” ha detto il Presidente Tanzilli “sarà quella di fondarsi su reti territoriali strutturate, composte da agenzie formative, imprese, ITS (Istituti tecnici superiori), scuole professionali ed il nostro Ente Bilaterale al fine di implementare, aggiornare e ridefinire le competenze di chi si affaccia al mercato del lavoro e dei già occupati che vogliono migliorare in modo significativo i propri skills. Ringraziamo delle capacità di iniziativa e di ascolto ancora una volta dimostrate l’Assessore al Lavoro e Formazione Claudio Di Bernardino e l’Assessora al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado,” ha detto ancora Tanzilli “perché formare e riqualificare al meglio i protagonisti dell’industria turistica vuol dire costruire una prospettiva di sviluppo concreto per un settore trainante per l’economia della nostra regione.”