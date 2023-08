Le previsioni per il weekend lungo di Ferragosto in Italia, che va dall’11 al 16 agosto, mostrano un miglioramento rispetto alle settimane precedenti, ma ancora al di sotto delle aspettative iniziali della stagione. Si prevedono circa 17 milioni di presenze turistiche, di cui il 60% costituito da turisti italiani nelle strutture ricettive ufficiali. Sebbene ci sia un aumento rispetto alle scorse settimane, non si raggiungeranno livelli di pieno affollamento: numerose località turistiche hanno registrato un aumento delle prenotazioni, ma rimangono lontane dai tradizionali picchi di metà agosto.

Un monitoraggio condotto dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti ha rilevato che il tasso medio di occupazione dell’offerta turistica si attesta intorno al 90%, leggermente inferiore rispetto al 2022. Tuttavia, va sottolineato che il ponte di Ferragosto 2023 durerà un giorno in più a causa del calendario.

Dopo due mesi di calo del mercato, le aspettative delle imprese ricettive italiane di recuperare qualche punto percentuale di occupazione durante la settimana centrale di agosto sembrano ancora non essere state soddisfatte. Nel periodo del ponte, il tasso di occupazione varierà tra il 94% nelle località lacustri e l’80% nelle località termali. In generale, si prevede un temporaneo aumento dell’occupazione per diverse tipologie di strutture turistiche, ma a livelli inferiori rispetto al 2022. Le località marine registrano in media un calo di circa 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, mentre le località lacustri hanno un calo di un punto percentuale. Le strutture in aree rurali/collinari e di montagna presentano una diminuzione di circa 3 punti rispetto allo stesso periodo del 2022. Per le città d’arte, l’occupazione media si ferma all’82%, in calo rispetto all’84% dell’anno scorso, mentre le strutture termali raggiungono l’80% con un incremento di circa un punto. In definitiva, sebbene si registri un miglioramento delle prenotazioni rispetto alle settimane precedenti, l’occupazione durante il ponte di Ferragosto 2023 rimane inferiore alle attese, evidenziando la continua sfida che il settore turistico sta affrontando.