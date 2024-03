ROMA- Anche quest’anno la Regione Lazio è presente alla 20^ edizione della manifestazione turistica “Fa’ la cosa giusta!”, in programma a Milano dal 22 al 24 marzo 2024. Lo spazio espositivo è stato allestito nel Padiglione 3 di Allianz MiCo.

Fa’ la cosa giusta! è un’importante occasione per promuovere, attraverso eventi, incontri e degustazioni, l’offerta turistica regionale legata a segmenti strategici per lo sviluppo territoriale, quali quello esperienziale e sostenibile.

Alla manifestazione sarà presente Elena Palazzo, Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità della Regione Lazio che, nella giornata del 22 marzo alle ore 12.00, parteciperà alla conferenza “Cammini: la strategia del Ministero del Turismo e il Giubileo 2025” organizzata dall’associazione Insieme Nelle Terre Di Mezzo ODV presso la Piazza dei Grandi Cammin- Viaggio Italiano insieme all’ on. Daniela Santanchè, ministro del Turismo e a Francesco Ferrari, vicepresidente vicario dell’associazione Europea delle Vie Francigene.

«Abbiamo un progetto importante da presentare. Grazie al supporto del Ministero del Turismo stiamo infatti strutturando un’offerta più completa per la Via Francigena, proprio in vista del Giubileo», ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo.

Il Lazio, terra di cammini, continuerà a raccontarsi presso la Piazza dei Grandi Cammini – Viaggio Italiano, con la conferenza “Il Cammino Naturale dei Parchi” in collaborazione con l’associazione I Cammini d’Italia, il 23 marzo alle ore 11.00, in occasione del quale verrà presentato il nuovo Cammino di San Filippo Neri, mentre presso lo stand istituzionale è prevista la degustazione dei prodotti tipici del Lazio con il marchio Natura In Campo. Ci sarà spazio, infine, all’educazione ambientale con il Laboratorio della Natura rivolto ai ragazzi delle scuole.