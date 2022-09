ROMA – Il Lazio presente alla IFTM Top Resa, l’importante fiera internazionale B2B dedicata ai viaggi e al turismo e rivolta a diversi segmenti quali affari, tempo libero, meeting, congressi ed eventi, in programma a Parigi Porte de Versailles da oggi fino al 22 settembre 2022.

Nello stand regionale, allestito all’interno del padiglione Enit Italia, saranno promosse e raccontate le potenzialità di un territorio ricco e variegato in cui antico e contemporaneo convivono, ma anche gli eventi, gli itinerari sostenibili e le azioni messe in campo per rilanciare l’industria turistica. Inoltre, saranno presenti diversi operatori laziali selezionati che illustreranno le numerose proposte di esperienze di viaggio a chi sceglierà il Lazio come destinazione turistica.

L’appuntamento di Parigi è un’occasione importante per promuovere l’offerta turistica regionale nel contesto francese che è stato, prima del Covid, il terzo mercato geografico per peso della spesa dei turisti stranieri in Italia, ma anche un’opportunità unica di incontro tra operatori del territorio e potenziali buyer.