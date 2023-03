Si arricchisce il rapporto fra RomaNatura e le organizzazioni sociali impegnate nella salvaguardia della biodiversità. L’Ente infatti ha appena sottoscritto un protocollo d’intesa con il “Laboratorio Verde di Roma Capitale – Fare Ambiente Odv” (Lvrc): l’associazione che coinvolge i propri volontari nella formazione di una coscienza civica centrata sul valore del patrimonio naturale, archeologico, artistico e paesaggistico del territorio cittadino. Inoltre, con le proprie guardie zoofile, il Laboratorio Verde è impegnato in un costante lavoro sul campo contro il maltrattamento degli animali e la violazione della normativa ambientale.

Un contributo prezioso, insomma, che s’integra efficacemente con la missione di RomaNatura: «Il sistema dei parchi e delle riserve che gestiamo – ha detto il presidente Maurizio Gubbiotti – conserva un significativo patrimonio faunistico sopravvissuto alla pressione antropica e alla restrizione degli habitat provocata in primo luogo dall’espansione edilizia. Le popolazioni che tuteliamo contribuiscono all’equilibrio degli ecosistemi ben oltre i confini delle aree gestite da RomaNatura e costruire una cultura della convivenza fra la nostra e le altre specie, spesso percepite soltanto come nocive, è fondamentale perché i nostri programmi di conservazione colgano in maniera duratura i propri obiettivi. In questo senso la collaborazione con il “Laboratorio Verde di Roma Capitale – Fare Ambiente Odv” ci sembra importante perché gli animali siano tutelati da comportamenti illegali e considerati come una risorsa nel delicato equilibrio fra zona urbana e territorio naturale».

Aggiunge la presidente di Lvrc, Giuliana Mosca: «Come biologa, presidente del “Laboratorio Verde di Roma Capitale – Fare ambiente” e guardia zoofila sono molto felice di aver coronato questo sogno, che coltivavamo già da quando abbiamo fondato la nostra associazione, nel 2018. Roma è immersa nella natura e avere un accordo con l’Ente che si occupa di salvaguardare le aree protette di Roma mi sembra la chiusura di un cerchio ma allo stesso tempo l’inizio di un percorso nuovo ed entusiasmante, che avrà come tema la tutela della biodiversità e dei cittadini che ne fanno parte. Realizzare insieme progetti per sensibilizzare verso la tutela degli ecosistemi, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, nel rispetto di quanto afferma l’articolo 9 della Costituzione, la formazione verso buone pratiche coerenti con i bisogni della natura, rappresentano i nostri obiettivi principali che questo protocollo di RomaNatura ci aiuterà a cogliere».

Fra gli intenti del protocollo la collaborazione al censimento del patrimonio di flora e fauna a Roma, l’organizzazione di incontri e visite guidate finalizzate a conoscere le specie, spesso poco note, che popolano l’ecosistema urbano.