VITERBO – In concomitanza con la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa il 5 maggio di ogni anno dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Asl di Viterbo ha realizzato una campagna informativa e di sensibilizzazione dal titolo “Tutto nelle tue mani” con desk presenti nella giornata di oggi in vari punti di accesso ospedalieri e di assistenza territoriale della Tuscia.

L’iniziativa, messa in campo dalla direzione sanitaria di Belcolle e dal team Ccica (infezioni correlate all’assistenza), ha visto la partecipazione degli studenti del corso di laurea di Infermieristica dell’Università Sapienza, i quali hanno mostrato agli utenti la corretta modalità di lavaggio delle mani e distribuiranno brochure informative e gadget.

“La giornata mondiale promossa dall’Oms – spiega il direttore sanitario di Belcolle, Massimo Volpe – è stata istituita per ricordare l’importanza di questo gesto universalmente semplice, ma fondamentale per la prevenzione delle malattie trasmissibili sia in comunità che in ambienti di assistenza. L’igiene delle mani è divenuta ancora più importante nell’attuale contesto epidemico di COVID-19, in quanto previene la diffusione per contatto sia del SARS-CoV-2 sia di altri microrganismi. L’opuscolo che abbiamo realizzato e distribuito oggi intende fornire ai cittadini assistiti tutte le informazioni utili a collaborare con il personale sanitario nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (Ica), guidandoli in quelli che sono i comportamenti migliori da tenere quando si entra in una struttura sanitaria. Perché le infezioni correlate all’assistenza non costituiscono un problema solo per le persone ricoverate, ma anche un rischio per chi ha difese immunitarie indebolite. Il contributo di tutti, quindi, è indispensabile”.