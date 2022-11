Un allarme aereo è stato dichiarato questa mattina in sette regioni dell’Ucraina. Intanto gli invasori russi stanno anche avanzando nel Donetsk. A renderlo noto lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine sulla sua pagina Facebook. Bombardamenti russi continui tra la notte scorsa e questa mattina su due distretti della regione meridionale di Mykolayiv. Il coordinatore delle Nazioni Unite dell’accordo per l’esportazione del grano dai porti ucraini Amir Abdulla ha affermato su twitter:”Le esportazioni di grano e prodotti alimentari dall’Ucraina️ devono continuare. Sebbene non siano previsti movimenti di navi per oggi, ci aspettiamo che le navi cariche salpino giovedì”. La Russia, infatti, ha sospeso l’accordo dopo un attacco con droni alla sua flotta nel Mar Nero, in Crimea.