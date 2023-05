L’esercito ucraino ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana nella notte scorsa nello spazio aereo del Paese. Questo avvenimento si è verificato poco prima del Kiev Day, la festa che celebra l’anniversario della fondazione della capitale ucraina 1541 anni fa. Durante l’attacco, sono stati lanciati complessivamente 54 droni dall’esercito russo, ma l’Ucraina è riuscita ad intercettarne la maggior parte.

L’Aeronautica militare ucraina ha comunicato l’abbattimento degli Shaded, droni lanciati dalle regioni russe di Bryansk e Krasnodar, in un attacco durato circa 5 ore. Secondo le informazioni preliminari, una persona di 40 anni è stata uccisa in un distretto di Kiev e una donna è rimasta ferita. Questo attacco aereo è stato considerato il più imponente condotto dalla Russia dall’inizio dell’invasione in corso.

Le esplosioni causate dagli attacchi sono state avvertite non solo a Kiev, ma anche in molte altre città. I sistemi di difesa aerea sono rimasti attivi per un lungo periodo, e le esplosioni sono state registrate anche questa mattina a Zhytomyr. Durante gli attacchi, alcuni residenti sono usciti sui balconi e hanno urlato insulti contro Vladimir Putin, esprimendo il loro sostegno alla difesa aerea.

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha invitato i cittadini a rimanere nei rifugi e a non trascurare la propria sicurezza. L’allarme aereo è stato attivato intorno all’una di notte ora locale e ha coinvolto gran parte del Paese. In seguito all’attacco, nel distretto di Holosiivskyi, sono caduti detriti sulla superficie di una stazione di servizio, provocando inizialmente tre feriti e, secondo i dati preliminari, una vittima.

Nel distretto di Pechersk, un incendio è scoppiato sul tetto di un edificio di 9 piani a causa della caduta dei detriti dei droni. Questa mattina, gli attacchi aerei dell’esercito russo hanno colpito la città di Zhytomyr, nell’Ucraina occidentale, e Nikopol, nella regione orientale di Dnepropetrovsk. Quest’ultimo è stato confermato dal capo militare regionale, Sergey Lysak, che ha riferito di sei abitazioni e due edifici distrutti, nonché danni al gasdotto e alle linee elettriche. Fortunatamente, non sono stati riportati morti o feriti, cosa che è stata considerata la cosa più importante in questa situazione di emergenza.

La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.