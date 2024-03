Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’avanzata russa è stata “fermata”, affermando un miglioramento significativo della situazione sul fronte e la costruzione di oltre 1.000 chilometri di fortificazioni. Le sue parole sono giunte in risposta alle speculazioni sull’invio di truppe europee in territorio ucraino, sollevate dal presidente francese Emmanuel Macron. Zelensky ha sottolineato che finché l’Ucraina resiste, l’esercito francese può rimanere sul suolo francese, assicurando che i figli francesi non perderanno la vita in Ucraina, considerando che l’Ucraina non è un membro della NATO.

Tuttavia, le dichiarazioni del Papa Francesco sull’Ucraina, invitando Kiev ad “alzare la bandiera bianca” e a negoziare con l’aggressore, hanno suscitato reazioni contrastanti. Il nunzio apostolico del Vaticano è stato convocato a Kiev per chiarimenti, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso disaccordo con il Papa, ribadendo il diritto di Kiev di difendersi e promettendo sostegno.

Nel frattempo, la Russia sembra respingere l’idea di negoziati, definendo le speculazioni sulle sue intenzioni e sul possibile utilizzo di armi nucleari tattiche in Ucraina come prive di fondamento. Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ribadisce il sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg sottolinea l’importanza di continuare a sostenere l’Ucraina per far comprendere alla Russia che la pace è possibile solo attraverso la negoziazione e il riconoscimento dell’indipendenza ucraina.

Intanto, emergono voci riguardo alla presenza di militari della NATO in Ucraina, suscitando ulteriori tensioni. Mentre il premier ungherese Viktor Orbán afferma che Donald Trump non sosterrà finanziariamente l’Ucraina, la Russia sembra subire cambiamenti al vertice della sua marina, in risposta alla “completa paralisi” della leadership della flotta di fronte agli attacchi ucraini.