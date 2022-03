Il presidente americano Joe Biden ha annunciato oggi un completo bando alle importazioni dalla Russia in campo energetico ed ha detto: “Lavoriamo con alleati per ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia. Non saranno più accettate importazioni di petrolio russo, gas e carbone. Il popolo americano darà un altro potente colpo a Putin”. Biden ha anche sottolineato che gli Stati Uniti “non vogliono sovvenzionare la guerra di Putin in Ucraina”.