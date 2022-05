Il premier Mario Draghi ha incontrato ieri il presidente Usa Joe Biden. La Casa Bianca ha affermato che nel loro incontro nello studio Ovale hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace.La Camera Usa ha approvato il nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi. 007 Usa: “Tra gli otto e i dieci generali russi sono stati uccisi in Ucraina dalle forze di Kiev”.

Kiev intanto accusa i russi di aver sparato su un istituto per bambini con disabilità nella regione di Lugansk. Ma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono.

Al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del cosiddetto ‘baciamano’, papa Francesco incontrerà e saluterà stamane le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov, dopo che le stesse hanno scritto nei giorni scorsi al Pontefice e a sorpresa è arrivato loro ieri l’invito per l’odierno incontro in udienza.