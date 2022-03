Sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato in 17 delle 24 regioni dell’Ucraina. Si ripresenta anche la minaccia delle armi chimiche e biologiche. il presidente americano Binden ha affermato. “Vladimir Putin starebbe valutando di usarle entrambi”. Biden ha poi confermato che la Russia ha utilizzato anche missili ipersonici nei bombardamenti in Ucraina. Ma evidenzia anche che “con le stesse testate impiegate sugli altri missili non fanno molta differenza, tranne che per il fatto che è quasi impossibile intercettarli”.

Ieri sarebbe stato anche abbattuto un jet russo, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Biden poi critica l’India per la sua risposta definita “traballante” di fronte all’invasione russa dell’Ucraina. E anche il premier australiano Scott Morrison, incontrando il suo omologo indiano Narendra Modi, ha esortato New Delhi a prendere una posizione più ferma verso Mosca.