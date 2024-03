La centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata in Ucraina e attualmente sotto il controllo russo, ha riportato un bombardamento da parte delle forze ucraine mirato alle “infrastrutture critiche” dell’impianto. Tuttavia, fortunatamente, non si sono verificate conseguenze né per le persone né per la struttura stessa. Secondo quanto riportato dalla fonte citata dall’agenzia Tass, una bomba è caduta a breve distanza da un deposito di stoccaggio del carburante diesel. La situazione rimane sotto stretta osservazione, ma al momento non si segnalano danni significativi.