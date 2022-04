Conflitto sempre più aspro in Ucraina con l’accusa da parte di Mosca che un caccia ucraino abbia colpito un villaggio oltre il confine. Al 66esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia incalza nella regione di Kharkiv, mentre resistono gli ucraini nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove si sta tentando di far evacuare i civili, tra cui 600 feriti. L’Ucraina ha, nel frattempo, informato l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) che Rosenergoatom ha inviato un gruppo di 8 specialisti nucleari alla centrale nucleare sud-orientale di Zaporizhzhia che hanno richiesto rapporti quotidiani sull’impianto e “questioni riservate” del funzionamento dell’impianto. I rapporti richiesti riguardano anche la gestione del combustibile nucleare, del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Intanto, il presidente ucraino Volodymir Zelensky si dice ancora disposto al dialogo con Mosca “nonostante le atrocità” compiute dai russi. Un dialogo il cui stallo viene attribuito dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov alla Nato, accusata di evocare spettri di guerra nucleare, che il Cremlino invece, dice, esclude. Lavrov ha inoltre affermato che “al momento le delegazioni russa e ucraina stanno discutendo in videoconferenza una bozza di un possibile trattato”.