Il presidente americano Biden ha riferito che gli Usa forniranno all’Ucraina sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici”. Si tratterebbe di lanciatori Himars, che verrebbero forniti a Kiev con munizioni capaci di una gittata massima di 80 km.

Biden ha precisato che “non stiamo incoraggiando l’Ucraina a colpire oltre i suoi confini”. Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Intanto oggi a Bruxelles sarà formalizzato dagli ambasciatori dei 27 il sesto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia per la guerra in Ucraina. Zelensky si dice “grato a tutti coloro che hanno lavorato per questo accordo”, affermando che così Mosca avrà “decine di miliardi di euro in meno per finanziare il terrorismo”.