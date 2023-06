Le forze ucraine hanno abbattuto tre droni kamikaze lanciati dai russi nella regione di Dnipropetrovsk, secondo il capo dell’Amministrazione militare regionale, Sergey Lysak. Nel frattempo, quindici carri di un treno merci sono deragliati nella regione russa di Belgorod, senza causare vittime. Cinque civili sono rimasti feriti negli attacchi russi nella regione di Kherson. Le forze ucraine hanno ottenuto successi locali nella regione di Zaporizhzhia durante i contrattacchi a sud-ovest e sud-est di Orikhov. Nonostante ciò, le truppe russe continuano a difendersi dagli attacchi ucraini. Il crollo della diga di Kakhovka ha compromesso la principale fonte di acqua dolce della Crimea occupata, il Canale della Crimea del Nord. Le truppe ucraine hanno sfondato le prime linee di difesa russe in alcune aree del fronte, con progressi significativi a Bakhumut. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che sono in atto azioni di controffensiva difensiva in Ucraina. Nonostante i bombardamenti notturni russi, l’Ucraina rimane ottimista. Zelensky ha ottenuto l’impegno di Trudeau per favorire l’ingresso dell’Ucraina nella NATO e un pacchetto di aiuti militari canadesi. Gli ucraini continuano a mantenere il controllo delle operazioni militari. Resta l’allerta per possibili attacchi alle infrastrutture strategiche, e sono state rilevate carenze nei rifugi antiaerei di Kiev.