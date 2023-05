Esplosioni udite nella regione sudorientale dell’Ucraina: l’allarme antiaereo è stato attivato in diverse città, tra cui Dnipro e Kiev. Funzionari ucraini hanno riferito di almeno quattro esplosioni nella notte, seguite da ulteriori attacchi anche nella città occupata di Berdiansk. Le difese aeree ucraine sono state messe in azione per proteggere la popolazione. È stato chiesto ai residenti di non pubblicare foto o video degli attacchi russi per evitare di rivelare informazioni sensibili. Secondo i media statali ucraini, gli allarmi antiaerei sono stati attivati a causa di missili da crociera lanciati dal territorio russo.

Le esplosioni si sono verificate anche nella città di Krasnodar, nel territorio russo, dove le difese aeree sono state attivate dopo un attacco da droni. Non ci sono state vittime, ma sono stati riportati danni materiali. Questo territorio russo ha già subito attacchi in passato, incluso un presunto attacco di droni alla raffineria di petrolio Ilsky. Negli ultimi tempi, sono state segnalate diverse incursioni all’interno del territorio russo, tra cui l’attacco transfrontaliero nell’oblast di Belgorod.

Nel frattempo, la città russa di Grayvoron, nella regione di Belgorod, è stata bombardata dalle forze armate ucraine. Non ci sono state vittime, ma sono stati riportati danni a edifici, vetrine di negozi, un veicolo, un gasdotto e una linea elettrica. Anche la città di Glotovo ha subito danni. La situazione nel conflitto in Ucraina rimane tesa, con continui attacchi e danni sia in territorio ucraino che russo.

Nel frattempo, il Ministero degli Esteri russo ha “valutato positivamente” l’iniziativa del Papa per una missione di pace in Ucraina. Questa dichiarazione è giunta mentre il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto pronto a riprendere i contatti con il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere della situazione in Ucraina. Scholz ha sottolineato che la Russia deve comprendere la necessità di un ritiro delle truppe russe come condizione per raggiungere una pace equa, ma non ha esplicitamente menzionato la Crimea occupata.

La guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni anche sulle relazioni tra Germania e Russia, con la Germania che ha dovuto cambiare la propria politica diplomatica ed economica nei confronti della Russia. La Germania, che prima dell’invasione dell’Ucraina era dipendente dalle forniture di gas e petrolio russe, ha deciso di investire pesantemente nel proprio esercito e di rompere con la tradizione pacifista del paese.