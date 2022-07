Su Telegram il sindaco della città nell’Ucraina sudoccidentale, Oleksandr Senkevich ha scritto:”Forti esplosioni si sentono a Mykolaiv. La città viene nuovamente bombardata in modo massiccio”. L’allarme è scattato poco dopo le 3:00 ora locale (le 2 in Italia) ed è durato 40 minuti. Lo riporta Ukrinform. La mattina del 15 luglio erano state udite più di dieci potenti esplosioni nella città e quattro persone erano rimaste ferite a causa dei missili russi. Non si hanno ancora notizie di eventuali ferite o vittime dei nuovi bombardamenti. Intanto Energoatom, l’azienda statale che supervisiona gli impianti nucleari in Ucraina ha riferito che le forze russe hanno chiesto l’accesso alla sale macchine della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove intendono immagazzinare il loro “intero arsenale militare”.