Ieri è stato un giorno tragico per le vertici militari ucraini, poiché il maggiore Gennady Chastyakov, stretto consigliere del comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, è stato ucciso in un’esplosione avvenuta proprio nel giorno del suo compleanno. L’annuncio è stato fatto dal comandante Zaluzhny stesso attraverso il suo canale Telegram.

Secondo quanto dichiarato, il maggiore Chastyakov è stato vittima di un’esplosione provocata da un ordigno sconosciuto, apparentemente mentre apriva uno dei suoi regali di compleanno. Il tragico incidente ha spinto le autorità a iniziare un’indagine preliminare per determinare le circostanze dell’esplosione e le cause della morte del consigliere militare.

Questa perdita rappresenta un duro colpo per l’alto comando militare ucraino e getta una luce di tragedia in una giornata che avrebbe dovuto essere di festa per il maggiore Chastyakov. Le indagini in corso dovrebbero cercare di fare luce su questo incidente e determinare se si tratti di un tragico incidente o se ci siano circostanze sospette da esaminare più approfonditamente.