Il Movimento Pop parteciperà alla fiaccolata per la pace di oggi, indetta dalla città di Roma, e aderisce alla manifestazione a Roma di sabato organizzata dalla Rete italiana Pace e Disarmo.

“Mentre esprimiamo profonda preoccupazione per le sorti del popolo ucraino, oggetto di un’assurda ed ingiustificata aggressione, vogliamo anche ribadire il valore supremo della pace: la guerra, infatti, oltre a seminare morte e distruzione, è una spirale che avvantaggia sempre e solo i pochi, colpendo soprattutto i più deboli ed indifesi, piegati già da due anni di pandemia.

In queste ore drammatiche che riportano le lancette della storia ad un buio che speravamo di aver superato per sempre, è importante stringerci idealmente a chi sta soffrendo. La parola deve passare ai costruttori di dialogo e pace, che devono avere la meglio sui giochi di potere di natura geopolitica e di qualunque Stato e Governo mondiale”. Così in una nota l’associazione Pop – idee in Movimento.