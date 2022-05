Offensiva russa nel Donbass, dove Mosca schiera tank Terminator di nuova generazione. Il presidente ucraino Zelensky parla di situazione estremamente difficile. I russi si stanno concentrando sull’assalto a Severodonetsk che si sta trasformando in una nuova Mariupol. Intanto i negoziatori russi smentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del battaglione Azov e l’oligarca filorusso Medvedchuk. Mosca vuole processare i prigionieri. Il premier italiano Draghi ha chiamato il presidente ucraino assicurandogli il costante sostegno dell’Italia anche per approvare del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, sbloccare i porti e per l’ingresso di Kiev in Ue. Zelensky lo ha ringraziato.