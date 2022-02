Il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco ha detto che “le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Secondo il premier “il piano è già iniziato”, in quanto le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev.

I separatisti filo-russi nell’est dell’Ucraina chiamano la popolazione alla “mobilitazione generale”, denunciando che le forze di Kiev sono “in piena allerta da combattimento”, mentre nella notte, secondo quanto riportato dalla Tass, numerosi attacchi con artiglieria pesante avrebbero raggiunto Donetsk e altre città dell’ autoproclamata Repubblica popolare filorussa. Intanto oggi Putin vedrà Macron, mentre Joe Biden ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe “lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”. Zelensky ha detto a Monaco: “Noi siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo. Difendeteci o faremo da soli”.