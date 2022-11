Più di centomila soldati russi sono stati uccisi o feriti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. A riferirlo il capo di Stato maggiore americano, il generale Mark Milley, aggiungendo che le perdite sono probabilmente dello stesso ordine da parte ucraina.

L’alto funzionario militare americano ha detto anche di sperare che i colloqui possano mettere fine alla guerra, poiché secondo lui la vittoria militare potrebbe non essere possibile né per la Russia né per l’Ucraina.

Intanto Mosca conferma che il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice dei leader del G20 in Indonesia la prossima settimana. Il meeting avrebbe messo Putin nella stessa stanza del presidente americano Joe Biden per la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio. Biden aveva definito Putin un “criminale di guerra”, escludendo di incontrarlo a Bali se fosse andato, a meno che la conversazione non riguardasse il rilascio degli americani detenuti in Russia. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, gli Stati Uniti non daranno all’Ucraina droni avanzati per evitare un’escalation con la Russia.