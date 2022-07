Continua la guerra in Ucraina. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Vitaliy Kim ha annunciato su Twitter che le forze russe hanno colpito questa mattina le due principali università della città di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale. Oltre 1.000 bambini sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale del Paese, secondo quanto riporta Ukrinform. Nel complesso, i bambini rimasti uccisi sono ad oggi almeno 352, mentre i feriti sono almeno 657, per un totale di 1.009. Sono circa 38.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito ucraino indica che si registrano anche 220 caccia, 188 elicotteri e 681 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.672 carri armati russi, 842 sistemi di artiglieria, 3.866 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 15 navi e 155 missili da crociera. Ieri un attacco missilistico russo sulla città ucraina di Vinnytsia. Il bilancio è di oltre 20 morti, e tra loro ci sono tre bambini.