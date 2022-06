Continua la guerra in Ucraina con un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, che è sparito in Ucraina. Lo affermano funzionari dell’amministrazione Usa citati da Cnn. L’ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Ieri, intanto, Draghi, Scholz e Macron si sono incontrati a Kiev per un incontro con Zelensky, che preme per aderire all’Ue. Il premier italiano Draghi ha risposto che “è l’Ucraina a dover scegliere la pace che vuole” ed ha aggiunto che ora “l’Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky” anche se, ammette, per ora non si vedono margini per la pace. Macron e Scholz hanno ribadito: “Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell’Ucraina, che fa parte dell’Europa”. Intanto, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto che dall’inizio dell’invasione russa sono stati uccisi 4.481 civili. I feriti sono invece 5.565. Secondo l’ultimo aggiornamento, le vittime includono 1.739 uomini, 1.159 donne, 119 ragazze e 125 ragazzi, oltre a 40 bambini e 1.299 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. La maggior parte dei civili uccisi è rimasta vittima di bombardamenti, missili e attacchi aerei.