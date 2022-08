E’ partita questa mattina dal porto ucraino di Odessa la prima nave carica di grano, secondo i termini dell’accordo internazionale con la Russia firmato a Istanbul. Ad annunciarlo il ministero della Difesa turco.

Ci sono 26mila tonnellate di mais nella nave. In totale ci sono 16 navi, che salperanno dai 3 porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdenny sbloccando una crisi che stava creando un’emergenza mondiale. Le imbarcazioni partiranno e dovrebbero raggiungere il 2 agosto le acque territoriali turche. Le navi che non forniscono informazioni trasparenti sugli scali portuali e disattivano il segnale di movimento non potranno entrare nelle acque territoriali turche. Una volta a Istanbul, i cargo saranno ispezionati e poi partiranno per la Somalia in un viaggio che potrebbe durare fino a un mese e mezzo.