Il presidente americano Joe Biden ha liquidato la proposta della Cina per una soluzione della guerra in Ucraina, mentre Pechino si avvia a diventare un importante crocevia sui destini del conflitto tra Mosca e Kiev con la visita di Stato della prossima settimana del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato del Cremlino, e quella del presidente francese Emmanuel Macron di inizio aprile.

Biden ha detto sul piano di pace cinese: “Se a Putin piace, come può essere un buon piano?”. Il presidente cinese Xi Jinping sollecita una “soluzione politica”, il ritiro delle sanzioni e sollecita tutti a sostenere Russia e Ucraina nella ripresa “del dialogo diretto” il più rapidamente possibile. Ma il presidente Usa ha rimarcato: “Ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano”, evidenziando come l’idea che la Cina “negozi l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina non è razionale”. Ed ha anche aggiunto che se la Cina fornisse armi alla Russia, gli Usa sarebbero pronti a rispondere. Dopo che il piano cinese è stato bocciato da Ue, Usa e Nato, anche i leader ucraini hanno espresso giudizi più netti.