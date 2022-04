La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk rivolge un appello a “tutti coloro che stanno aspettando l’evacuazione: abbiate pazienza, per favore aspettate. A causa del pericolo sui percorsi, oggi in Ucraina non ci saranno corridoi umanitari”. Il presidente Zelensky, aveva detto che “la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua ortodossa” e, in un collegamento video con i leader del Fondo Monetario Internazionale, aveva chiesto per l’Ucraina 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le “devastanti perdite economiche” inflitte dalla Russia. Biden, definisce una “vittoria storica per gli ucraini” la battaglia di Kiev e avverte Putin: “L’Occidente non si dividerà”. Sul fronte militare a Mariupol, potrebbero esserci fino a 9.000 persone sepolte in una fossa comune a Manhush.