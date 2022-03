Arriva l’annuncio della ripresa, dopo tre settimane, dei negoziati in presenza tra le delegazioni di Kiev e Mosca, fissati fino a mercoledì a Istanbul, dopo una telefonata tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Intanto Volodymyr Zelensky torna a chiedere all’Occidente un maggiore sostegno militare, accusando gli alleati di non avere abbastanza “coraggio” quando si tratta di difendere l’Ucraina. Zelensky ha definito l’assedio russo a Mariupol una “catastrofe umanitaria”, affermando che le forze russe hanno portato via dalla città oltre 2.000 bambini. Lo riporta la Cnn. Intanto il segretario di Stato americano, Antony Blinken ha detto che gli Stati Uniti non hanno alcuna strategia per un cambio di regime in Russia, dopo che sabato Joe Biden ha affermato che il leader russo Vladimir Putin “non può rimanere al potere”. “Penso che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un’aggressione contro l’Ucraina o contro chiunque altro”.