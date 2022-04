Papa Francesco ha risposto ai giornalisti che è sul tavolo il viaggio per Kiev. Intanto le forze russe si stanno “ritirando rapidamente” dalle aree attorno a Kiev e alla città di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina.

Lo ha dichiarato il consigliere del presidente ucraino, Mykhaylo Podolyak. Le forze russe si sarebbero ritirate dall’aeroporto di Gostomel vicino alla capitale ucraina Kiev, che è stato teatro di battaglia dall’inizio del conflitto, stando all’intelligence militare britannica. Lo riferisce la Bbc. Sette corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol, sono previsti per oggi in Ucraina, secondo quanto riferito dal vice primo ministro dell’Ucraina Iryna Vereshchuk.

Il Pentagono intanto ha disposto un nuovo sostegno di 300 milioni di dollari a favore di Kiev per rafforzare le difese durante l’invasione russa. In particolare nel pacchetto di aiuti sono compresi missili guidati da laser, droni ‘kamikaze’ Switchblade (con testate esplosive) e droni leggeri di tipo Puma (da ricognizione). L’amministrazione Biden, inoltre, lavorerà con gli alleati per trasferire agli ucraini tank di fabbricazione sovietica da impiegare nel Donbass, secondo quanto riportato dal New York Times.