L’Ucraina è ancora teatro di violenti scontri e attacchi che coinvolgono forze russe e ucraine. Nella regione di Bryansk, in Russia, il governatore Alexander Bogomaz ha riferito che le forze ucraine hanno bombardato un villaggio vicino al confine ucraino-russo senza causare vittime, ma provocando un incendio in una casa. Nella città ucraina di Pavlograd, invece, un attacco missilistico delle forze russe ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 40. Inoltre, un bambino è stato ucciso in un attacco russo nella regione dell’Ucraina settentrionale. Anche in Russia ci sono stati episodi di violenza: un treno merci è deragliato nella regione di Bryansk a causa di un ordigno esplosivo sui binari, mentre un traliccio per la trasmissione elettrica è stato fatto saltare in aria nella regione di Leningrado. Nel frattempo, l’intelligence militare britannica ha rivelato che la Russia sta costruendo alcune delle più estese opere militari difensive mai viste al mondo, scavate in profondità nelle aree attualmente controllate da Mosca.

In questo contesto di crescente violenza, è emersa la notizia di una missione di pace della Santa Sede per l’Ucraina. Papa Francesco, al termine del suo viaggio a Budapest, ha dichiarato di aver parlato con i giornalisti di questa missione riservata senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, un funzionario dell’ufficio presidenziale ucraino ha detto alla CNN di non essere a conoscenza di questa missione e che, se ci sono colloqui, stanno avvenendo a loro insaputa.