L’amministrazione Biden si appresta a annunciare l’invio imminente di bombe a grappolo all’Ucraina come parte di un nuovo pacchetto di armi del valore di 800 milioni di dollari. Secondo le fonti, il Pentagono fornirà a Kiev bombe a grappolo con un basso tasso di inesplosione, riducendo così il rischio di proiettili non detonati che potrebbero causare la morte di civili. L’Ucraina ha da tempo richiesto queste armi, nonostante siano ampiamente vietate da molti Paesi in tutto il mondo. Finora, Washington aveva resistito a causa del potenziale impatto indiscriminato sui civili.

La scorsa settimana, il capo di stato maggiore Mark Milley aveva ammesso che gli Stati Uniti stavano considerando l’opzione di fornire munizioni a grappolo all’Ucraina. Secondo le autorità ucraine, queste armi sarebbero d’aiuto nella loro controffensiva contro le truppe russe, consentendo alle forze ucraine di colpire efficacemente le posizioni trincerate russe e compensare il loro svantaggio in termini di forza e artiglieria.

L’uso delle munizioni a grappolo non costituisce di per sé un crimine di guerra, ma può diventarlo se impiegate contro i civili. Pertanto, oltre 100 Paesi, ad eccezione degli Stati Uniti, della Russia e dell’Ucraina, hanno firmato nel 2008 il Trattato sulla Convenzione sulle Munizioni a Grappolo, impegnandosi a non produrle, utilizzarle, trasferirle o accumularle.

L’annuncio dell’invio di queste armi da parte degli Stati Uniti all’Ucraina solleverà sicuramente preoccupazioni riguardo alla loro potenziale influenza sugli scontri in corso nella regione e al rischio di danni ai civili.