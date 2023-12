Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ha espresso la necessità di chiarezza da parte del governo riguardo alla situazione dell’ex Ilva, affermando che il 20 del mese è fondamentale per ricevere proposte concrete volte a salvaguardare 20.000 posti di lavoro, l’ambiente e la produzione dell’acciaio.

Durante una conferenza stampa vicino a Palazzo Chigi, Palombella ha sottolineato l’urgenza di affrontare la questione, evidenziando il bilancio fallimentare del Gruppo e l’uso continuo della cassa integrazione senza un livello minimo di produzione sostenibile (sei milioni di tonnellate). Ha definito la situazione come “gestione fallimentare” e ha respinto la richiesta di ulteriori risorse pubbliche, suggerendo invece una possibile interruzione del contratto per inadempienza contrattuale.

Palombella ha proposto che il socio privato lasci o rimanga in minoranza, mentre lo Stato dovrebbe assumere la maggioranza delle responsabilità. Ha sottolineato che ogni giorno che passa la situazione si complica, definendo la situazione disastrosa e insostenibile per i lavoratori. In caso di notizie negative il 20, Palombella ha avvertito che la Uilm non resterà inattiva e ha criticato la gestione passata della crisi, dichiarando che “finora è stata gestita con i piedi”. La richiesta di chiarezza e azioni decisive da parte del governo rimane al centro delle preoccupazioni sindacali per il futuro dell’ex Ilva.