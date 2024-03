Il nuovo decreto sul Superbonus, che include la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è entrato in vigore, mettendo in moto una corsa contro il tempo per coloro che devono regolarizzare comunicazioni errate o mancanti.

Chiunque abbia omesso di comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta dello sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai lavori del 2023, ha tempo fino al 4 aprile per farlo. Dopo questa data, dovranno pagare la fattura e scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni.

La norma, benché complessa a causa dei numerosi riferimenti legislativi, è già operativa. Tuttavia, si prevede un acceso dibattito politico in Parlamento, una volta che il testo sarà discussione, vista la sua rilevanza e le implicazioni.

L’articolo 3 del decreto ha stabilito una scadenza al 4 aprile per la “remissione in bonis”, consentendo di correggere eventuali comunicazioni di cessione del credito pagando una sanzione di 250 euro fino al 15 ottobre. Ora, chi non adempie entro questa data, non potrà più cedere il credito, ma dovrà tornare al regime di detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi.

Il decreto conferma che lo stop agli sconti in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Tuttavia, è previsto un limite di spesa per l’anno 2024. Si stanno già valutando ulteriori modifiche, incluso un possibile aumento del contributo parametrico.

Questo decreto, con il suo blocco della cessione dei benefici fiscali, potrebbe avere effetti retroattivi su alcuni casi, incluso chi aveva già avviato i lavori ma non aveva ancora effettuato pagamenti. Ciò potrebbe generare difficoltà finanziarie per molte persone, rendendo necessarie risorse aggiuntive per far fronte alla situazione.

Il decreto sarà al centro di un acceso dibattito tra governo e forze politiche, poiché è destinato a impattare diverse categorie di cittadini e a creare nuove sfide nell’ambito delle politiche fiscali e degli incentivi edilizi.