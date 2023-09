di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Nella giornata di ieri, Umberto Fusco, ex senatore della Lega, ha annunciato ufficialmente il suo passaggio a Forza Italia attraverso una conferenza stampa convocata alle Terme dei Papi. Questo importante cambiamento politico ha sorpreso molti, considerando il suo lungo percorso con la Lega.

Fusco ha iniziato la sua conferenza ricordando i suoi esordi politici a Viterbo con “Viterbo Vola” insieme a Bartoletti e la Russo, per poi unirsi alla Lega Federalista nel 2009. Nel 2018, ha raggiunto l’apice della sua carriera politica venendo eletto senatore per la Lega, un successo che è stato festeggiato con una memorabile festa a Tarquinia.

Tuttavia, negli ultimi anni, Fusco ha iniziato a sperimentare problemi all’interno della Lega, che alla fine lo hanno portato a prendere questa decisione di passare a Forza Italia. Durante il raduno dei giovani di Forza Italia a Gaeta, ha avuto l’opportunità di incontrare il presidente del partito, Antonio Tajani, e Francesco Battistoni, entrambi entusiasti del suo ingresso nella loro formazione politica.

In merito a questo cambiamento, Fusco ha dichiarato: “Per me non cambia nulla, uno dei miei primi obiettivi sarà quello di far diventare Viterbo una Città termale. Voglio seguire anche il problema della sicurezza a Viterbo e per questo ho avuto anche un incontro con il prefetto. A Forza Italia siamo una famiglia e da noi ci sono sempre le porte aperte per un dialogo con i cittadini.”

L’annuncio di Fusco è stato accolto con entusiasmo da vari esponenti di Forza Italia presenti tra il pubblico, tra cui l’ex sindaco Giovanni Arena, Giulio Marini, Andrea di Sorte (responsabile provinciale), Ludovica Salcini (ex assessora), Stefano Evangelista (ex presidente del consiglio), Leonetti (nuovo membro azzurro) e l’ex sindaco di Capodimonte, Rossi.

Questo passaggio di Fusco da un partito all’altro segna un momento significativo nella politica locale, e sarà interessante vedere come influenzerà la scena politica di Viterbo e delle zone circostanti nei prossimi anni.