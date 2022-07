Un aereo da cargo si è schiantato ieri notte nel nord della Grecia, nelle vicinanze di Paleochori Kavalas, circa 140 kilometri a est di Tessalonica. Il cargo era partito ieri alle 20.40 da Nis, nel sud della Serbia: di proprietà della compagnia ucraina Meridian Ltd, trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh e aveva come destinazione finale Dacca con scalo tecnico ad Amman, in Giordania. Il volo merci stava viaggiando dalla Serbia alla Giordania e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo. Secondo i media internazionali c’era un equipaggio di almeno otto persone a bordo dell’aereo, un quadrimotore Antonov An-12 di una compagnia ucraina, che trasportava circa 11 tonnellate di “materiali pericolosi”. Il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, ha informato in una conferenza stampa a Belgradi che tutte le otto persone a bordo dell’aereo, nessuna delle quali era di nazionalità serba, sono morte.