La Polonia si trova nuovamente sotto la minaccia di un potenziale sconfinamento della guerra in territorio Nato, dopo che uno dei missili russi ha brevemente violato lo spazio aereo polacco durante i recenti bombardamenti in Ucraina. L’incidente, durato solo 39 secondi, ha spinto le forze armate polacche a far decollare immediatamente i caccia per difendere il territorio.

Questa non è la prima volta che la Polonia è coinvolta in episodi simili, in quanto vive da vicino l’invasione in corso in Ucraina. Gli scontri tra Russia e Ucraina si verificano non solo nei confini della guerra, ma anche nei cieli, con frequenti schermaglie che aumentano le tensioni tra le nazioni.

Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato l’intenzione di chiedere spiegazioni a Mosca riguardo a questa violazione del suo spazio aereo, evidenziando il modo in cui i conflitti tra Russia e Occidente si manifestano anche sul terreno. Nel contesto di una guerra in corso, le tensioni tra Russia e Ucraina si acuiscono, con ulteriori attacchi missilistici lanciati contro l’Ucraina, inclusa la capitale, Kiev.