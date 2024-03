La Premier Giorgia Meloni ha annunciato con orgoglio che l’Italia è una delle prime nazioni in Europa ad adottare un piano dettagliato di prevenzione contro l’abuso di fentanyl e altri oppioidi sintetici. Il fentanyl, noto come “droga degli zombie”, ha causato un’emergenza negli Stati Uniti per la sua diffusione e per i devastanti effetti che può avere, con soli 3 milligrammi capaci di uccidere una persona. Meloni sottolinea che la parola d’ordine del Governo è la prevenzione, con l’obiettivo di evitare la diffusione del fentanyl sul territorio nazionale e sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui rischi di questa sostanza.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha chiarito che sebbene in Italia non ci sia un’emerfgenza fentanyl come negli USA, il piano nazionale di prevenzione è comunque necessario per evitare che il problema si diffonda nel paese. Mantovano ha evidenziato che il fentanyl è una sostanza a basso costo e facilmente letale, e che anche in Europa ci sono segnali di traffico e interesse per questa droga, incluso il coinvolgimento della ‘ndrangheta.

Il sottosegretario ha anche indicato i rischi della cultura pop e di internet nel promuovere il fentanyl, citando i rapper come influenze negative che esaltano questa sostanza attraverso i loro testi facilmente accessibili online. Ha sottolineato l’importanza dell’attenzione delle famiglie per proteggere gli adolescenti da tali influenze.

In conclusione, Mantovano ha affermato che la prevenzione contro l’uso improprio del fentanyl è una responsabilità condivisa da tutti, simile all’attenzione richiesta durante la pandemia da COVID-19, e che è necessario un impegno collettivo per affrontare questo fenomeno.