Si sta stringendo intorno ad un uomo l’autore dei tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. E’ in corso l’interrogatorio negli uffici della Questura. In base a quanto si apprende, la persona sospettata, un italiano di circa 50 anni, sarebbe stata individuata questa mattina e trasferita per essere ascoltata. L’uomo non è al momento in stato di fermo.