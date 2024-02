Il beneficio degli sgravi sui mutui per l’acquisto della prima casa è stato esteso ai giovani under 36 con un Isee fino a 40.000 euro, anche per coloro che hanno firmato solo il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, è necessario che l’atto notarile definitivo sia concluso entro la fine del 2024. Questa novità è stata introdotta attraverso un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe, presentato nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera.

L’emendamento amplia la categoria dei beneficiari degli aiuti, consentendo a un numero maggiore di giovani acquirenti di usufruire degli sgravi fiscali per l’acquisto della loro prima abitazione. Questa misura mira a favorire l’accesso alla casa propria per i giovani, agevolando l’accesso al credito e incentivando l’acquisto di immobili. La possibilità di estendere gli sgravi anche a coloro che hanno firmato solo il contratto preliminare rappresenta un’opportunità aggiuntiva per i giovani acquirenti, consentendo loro di beneficiare di agevolazioni fiscali anche in fasi preliminari della transazione immobiliare.