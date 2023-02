VITERBO – L’Università della Tuscia è lieta di annunciare che i test di ingresso per l’immatricolazione all’anno accademico 2023-2024 si terranno nei giorni 1 e 2 marzo, in occasione degli OpenDays. I test di accesso, che sono validi per tutte le sedi e tutte le macroaree, si terranno in modalità a distanza e si potranno sostenerei comodamente da casa propria. Tale procedura è stabilita dal Decreto Ministeriale 270/2004 ed è obbligatoria per poter perfezionare la propria immatricolazione.

I test sono suddivisi nelle tre macroaree a seconda del corso di laurea a cui ci si vuole iscrivere: umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica,

test non sono selettivi e il mancato superamento del punteggio minimo non pregiudica la possibilità di immatricolazione; studentesse e studenti potranno partecipare a più sessioni dei test di ingresso fino al raggiungimento di un esito positivo, anche dopo l’immatricolazione.

Il 2 marzo, sarà possibile sostenere anche i test di ingresso per i corsi a numero programmato in “Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio” e “Ingegneria Industriale”.

Per partecipare ai test , gli studenti dovranno disporre di un computer connesso alla rete, con microfono e webcam. Gli studenti con disabilità e DSA potranno contare su supporti personalizzati scrivendo a inclusione@unitus.it.

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo:

https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.