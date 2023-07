VITERBO- A partire dal prossimo 1° agosto l’Università degli Studi della Tuscia aprirà le iscrizioni online per l’ anno accademico 2023/2024, con un’offerta didattica di 50 corsi tra lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.

L’ateneo viterbese si impegna a garantire il diritto allo studio e ha adottato diverse misure a favore degli studenti e delle loro famiglie, tra cui un aumento della no tax area fino a 25.000 euro e l’attivazione di oltre 100 borse di studio per premiare il merito.

La procedura di iscrizione è completamente digitalizzata e accessibile attraverso il sito https://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/immatricolazioni-ed-iscrizioni, inoltre passando per il sito dedicato all’orientamento dell’Università della Tuscia (http://unitusorienta.unitus.it/), da cui è possibile reperire le informazioni essenziali relative ai corsi di laurea disponibili e I futuri studenti vi troveranno contenuti video, guide dei dipartimenti, testimonianze di ex alunni e contatti utili.

L’Università della Tuscia si conferma come un’importante istituzione accademica in Italia, offrendo un ambiente inclusivo, innovativo e internazionale per le future generazioni di studenti. Le qualità distintive dell’ateneo includono un’elevata qualità della didattica, un rapporto diretto tra studenti e docenti, e l’opportunità di svolgere attività esperienziali in tutti i corsi di laurea presso laboratori e strutture interdipartimentali all’avanguardia.

Per coloro che aspirano a un’esperienza di studio internazionale, l’Università della Tuscia offre numerose opportunità di mobilità strutturata in diversi paesi europei ed extra-europei, grazie a oltre 450 accordi di collaborazione con università e enti di ricerca in tutto il mondo.

Per scoprire l’intera offerta formativa e conoscere le nuove proposte dell’Università della Tuscia, gli interessati potranno partecipare al prossimo Open Day, previsto per le giornate del 12, 13 e 14 settembre.

Per iscriversi al primo anno dei corsi di laurea triennali le aspiranti matricole dovranno affrontare i test di ingresso che si possono svolgere da remoto e gratuitamente. Le prossime date previste per i test Unitus sono il 1 agosto, il 6 settembre e durante l’Open Day, nelle giornate del 13 e 14 settembre. Si ricorda che il corso di laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” richiede il test di accesso attraverso il portale CISIA (www.cisiaonline.it). Il calendario completo dei test di ammissione è disponibile alla pagina web: unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.