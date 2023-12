Rianimazione cardiopolmonare. Università di Perugia, i futuri psicologi allenati a salvare vite umane. Nell’aula magna esperienze di simulazione a confronto in scenari di guerra e di pace. Esperienze di simulazione a confronto per allenare i futuri psicologi a salvare vite umane in scenari di guerra e di pace.

Così l’aula magna dell’Università di Perugia è diventata una palestra di formazione sanitaria in simulazione, durante il seminario “Sim-meeting: Confronto di esperienze sulla formazione sanitaria in simulazione: Blsd ed oltre” dedicato alle tecnologie didattiche della formazione esperienziale basata sul modello definito dagli psicologi David Kolb e Ronald Fry e specificamente ai fondamenti dell’apprendimento delle procedure di rianimazione cardiopolmonare in emergenza sanitaria.

Destinatari e protagonisti del seminario, parte integrante delle lezioni di Psicologia del Lavoro del professore Franco Cocchi, i 400 studenti del Corso di laurea di Filosofia e Tecniche psicologiche, che sono stati addestrati alla rianimazione cardiopolmonare e non solo, nelle maxi emergenze, sia da esperti provenienti da diverse aziende sanitarie ed ospedaliere, anche della Asl Roma 1, che dalle Forze Armate Italiane, con rappresentanti del personale qualificato “Soccorritore Militare” delle Forze Armate, che si sono prestati al confronto tra esperienze di formazione sanitaria in simulazione.

Per l’evento è in corso un progetto di amplificamento dato il successo registrato.

“Partecipare è stato entusiasmante” hanno detto gli studenti, che si sono esercitati su simulatori manichini messi a disposizione dalla sezione perugina dell’ Italian Resuscitation Council (IRC) il Gruppo italiano per la rianimazione cardiopolmonare, che dal 1994 lavora per salvaguardare la vita umana.

L’addestramento è stato “utile sia per conoscere gli strumenti che gli ambienti di

simulazione su cui i futuri tecnici di psicologia potranno essere responsabili della didattica e dei progetti formativi” guarda avanti il professore Franco Cocchi, docente di Psicologia del Lavoro, che affronta le teorie e tecniche della formazione aziendale per la qualificazione delle competenze del personale, nell’ambito del ciclo della gestione delle risorse umane.

E proprio il docente sottolinea come “il tema della formazione attraverso la simulazione di eventi critici sia di stringente attualità nel settore sanitario, sulla scia della forte spinta avuta negli ultimi decenni, grazie alle ricerche dello psicologo danese Peter Dieckmann dell’Università di Stavanger (Norvegia) che ha, in particolare, perfezionato l’utilizzo del debriefing come opportunità di apprendimento nelle sessioni di simulazione”.

GLI INTERVENTI

Sul debriefing lezione di Michela Bernardini, psicologa del centro di simulazione SimNova della Università del Piemonte Orientale.

Con la psicologa Novella Callero, Ceo di Laerdal Italia, filiale di un’azienda leader

mondiale nella progettazione e costruzione di simulatori focus su risorse tecnologiche oggi disponibili per la formazione, attraverso sessioni di simulazione nell’apprendimento del Basic Life Support with Defibillation (BLSD), una procedura che comprende sia le manovre di rianimazione cardiopolmonare con l l’uso del defibrillatore, di cui viene raccomandato il diffuso apprendimento anche da parte di personale non sanitario.

L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONE PSICOLOGO

La dottoressa Myrna Moroni, in rappresentanza dell’associazione “Professione Psicologo”, partner nella realizzazione dell’evento, ha sottolineato l’importanza della formazione psicologica dei soccorritori e lo specifico contributo offerto dagli psicologi nelle emergenze ambientali anche nella regione Umbria.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Della necessità che i programmi di formazione e le competenze degli istruttori siano certificate sia da organismi scientifici che a fini dell’aggiornamento professionale

dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) ha trattato il dottore Palmiro Riganelli della Commissione Nazionale per la Formazione Continua presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

CONFRONTO

Specifiche esperienze di percorsi di formazione in simulazione sono state, quindi, oggetto di confronto fra esperti provenienti sia da aziende del Sistema Sanitario Nazionale che della Sanità Militare.

Gli impegni internazionali che vedono le Forze Armate Italiane presenti nei vari teatri operativi non permissivi richiedono la disponibilità di un’assistenza sanitaria sempre più tempestiva ed efficace, con particolare riguardo alle attività di primo soccorso e a quelle salvavita. In detti scenari operativi non è sempre possibile, tuttavia, assicurare l’immediata disponibilità di Personale Sanitario e di adeguate strutture di supporto, in grado di garantire un efficace e rapido intervento a ridosso dell’incidente o una tempestiva evacuazione verso queste. Onde sopperire a tale circostanza, sono state istituzionalizzate con un Protocollo ed un Decreto Interministeriali le figure del “Soccorritore Militare” e “Soccorritore Militare delle Forze Speciali” con specifica funzione di Supporto Sanitario.

Il Cap.Me.Sa (Ris.Sel) Rosita Torrini, delegata dall’Ispettore Generale della Sanità Militare – SMD, Generale CA. CC Vito Ferrara, ha presentato le avanzate esperienze in simulazione ad alta fedeltà, sia di ordine clinico che psicologico, relativa al percorso formativo delle suddette figure “laiche” e le recenti acquisizioni normative che, con specifici limiti e modalità di azione, abilita i suddetti operatori militari ad assicurare un supporto sanitario salvavita con manovre di base ed avanzate, in specifiche condizioni emergenziali in assenza di personale sanitario.

La dottoressa Maria Concetta Mazzeo, dirigente medico Asl Roma 1, ha, in particolare, riportate le esperienze di formazione in simulazione per le emergenze in sala parto e il percorso di realizzazione di un centro avanzato di formazione in simulazione della Asl Roma 1.

Il dottore Francesco Borgognoni, direttore del Dipartimento di Emergenza

Urgenza e il dottore Manuel Monti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Branca, hanno trattato il tema delle emergenze collettive, o maxi-emergenze, spostando l’accento sulle competenze organizzative e manageriali necessarie alle organizzazioni sanitarie e non, cui è richiesto un tempestivo ed efficace intervento in caso di calamità ed evenienze catastrofali.

UMBRIA CAPOFILA

Dal confronto, spicca la significativa e ultra decennale esperienza umbra, che vanta una decennale esperienza in tale ambito avendo costituito fin dagli anni Novanta del secolo scorso un buon numero di centri IRC, tra quello dell’ospedale di Perugia e quello dell’ospedale di Assisi e uno dei primi centri di simulazione italiani nell’ex ospedale di Marsciano, come hanno riferito il dottore Gianpaolo Doricchi e il dottore Giulio Fioretti, istruttori dell’Italian Resuscitation Council.

TUTTI I NOMI

Relatori e moderatori:

Prof. Massimilano Marinelli, Direttore Dip. Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della

Formazione – Università degli studi di Perugia;

Gen. CA. CC Vito FERRARA, Ispettore Generale della Sanità Militare (IGESAN); Dr. Francesco Borgognoni, Dir. Centrale Operativa 118 Umbria – Capo Dipartimento

Emergenza e Urgenza USL Umbria 1;

Prof. Franco Cocchi, docente Psicologia del Lavoro – Univ.Studi Perugia;

Dr.ssa Michela Bernardini, Psicologa Simnova – Università del Piemonte Orientale-

Consigliere SIMMED;

Dr.ssa Novella Callero, Direttore generale Laerdal Italia;

Dr. Giampaolo Doricchi, Coordinatore Inf. 118, Az.Osp. Perugia-Istruttore IRC;

Dr. Giulio Fioretti, Coord. Inf. Area Pronto Soccorso e 118, Usl Umbria 1-Istruttore IRC;

Dr.ssa Maria Concetta Mazzeo, Dirigente medico UOC Formazione e Sviluppo delle

Competenze , ASL Roma1;

Dr. Manuel Monti, Direttore UOC Pronto Soccorso Ospedale di Branca, Usl Umbria 1;

Dr.ssa Mirna Moroni, psicologo-psicoterapeuta, v.presidente Ass.Professione Psicologo;

Dr. Palmiro Riganelli, UOSD Formazione e Sv. Risorse, USL Umbria 1 – Consigliere

SIMMED – Commissario CNFC, Agenas;

Dr.ssa Marina Slavutzky, Cultore della materia, Ins. Psicologia del Lavoro, Univ.Studi Perugia;

Cap.Sa.Me.(Ris.Sel) Rosita Torrini, Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN);

ISTRUTTORI

IRC: Maria Belpiero, Gianni Mariotti, Massimo Sportolaro

Personale qualificato “Soccorritore Militare” delle Forze Armate