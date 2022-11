L’operazione accelera l’ampliamento delle capacità nella catena del freddo in Europa e America Latina

MILANO- UPS (NYSE: UPS) ha concluso l’acquisizione di Bomi Group, multinazionale leader nella logistica healthcare, annunciata ad agosto di quest’anno. Con questa operazione si aggiungeranno al network UPS Healthcare, la business unit dedicata al settore healthcare, strutture a temperatura controllata in 14 paesi e 3.000 membri del team Bomi Group altamente qualificati.

L’azienda opererà con il nuovo nome “Bomi Group, a UPS Company”. Il CEO di Bomi Group, Marco Ruini, entrerà a far parte della leadership di UPS Healthcare. I clienti UPS Healthcare hanno ora accesso a 216 strutture per un totale di più di 1,5 milioni di metri quadrati di spazio per la distribuzione healthcare conforme agli standard cGMP e GDP in 37 paesi e territori.

“Insieme con Marco Ruini e il team di Bomi, UPS Healthcare fornirà soluzioni ancora più avanzate e globalmente integrate ai nostri clienti in Europa e America Latina,” ha detto Kate Gutmann, EVP e Presidente di UPS International, Healthcare e Supply Chain Solutions. “La combinazione dei team, dei veicoli e delle avanzate strutture ci permetterà di ampliare il nostro network pan-europeo della catena del freddo e di offrire ai nostri clienti soluzioni logistiche all’avanguardia per il settore healthcare”.

Il team di UPS Healthcare ha sviluppato un piano di transizione dettagliato a supporto della crescita continua del business, mentre rafforza il network di trasporto della catena del freddo collegando i principali gateway Europei e dell’America Latina.

“Grazie alle capacità che Bomi Group aggiunge al nostro network, UPS Healthcare è fiduciosa che a seguito dell’acquisizione si avranno importanti sinergie e nuovi servizi in Europa e America Latina,” ha detto Wes Wheeler, Presidente di UPS Healthcare. “Mentre entriamo nel piano di transizione, siamo già pronti a mettere in campo questi servizi integrati”.

Maggiori informazioni sulle innovazioni e sulle soluzioni orientate al cliente di UPS Healthcare sono disponibili alle pagine Healthcare.ups.com e about.ups.com.

Informazioni su UPS Healthcare

UPS Healthcare offre competenze logistiche senza pari ai propri clienti in tutto il mondo. A livello globale, UPS Healthcare dispone di più di 1.500.000 metri quadrati di spazio per la distribuzione healthcare conformi agli standard cGMP e GDP in 37 paesi e territori. I servizi offerti includono: gestione degli inventari, imballaggio e spedizione a temperatura controllata, conservazione ed esecuzione di ordini di dispositivi medici, logistica di laboratorio e di sperimentazione clinica. L’infrastruttura globale di UPS Healthcare, il suo servizio di visibilità UPS® Premier, la sua tecnologia di tracking e il suo sistema di qualità globale sono particolarmente adatti a soddisfare le complesse richieste logistiche attuali del settore farmaceutico, dei dispositivi medicali e della diagnostica di laboratorio.

UPS (NYSE: UPS) è una delle maggiori società di spedizione pacchi al mondo, con un fatturato di 97,3 miliardi di dollari nel 2021, e fornisce un’ampia gamma di soluzioni logistiche integrate per i clienti in più di 220 Paesi e territori. Con il proposito di “far avanzare il nostro mondo consegnando ciò che conta”, gli oltre 500.000 dipendenti dell’azienda perseguono una strategia semplice e potente: “il cliente prima di tutto, le persone al comando, l’innovazione al centro”. UPS è impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale e a supportare le comunità che serve in tutto il mondo. UPS sostiene inoltre fermamente i valori della diversità, dell’uguaglianza e dell’inclusione. Ulteriori informazioni sono disponibili su ups.com, about.ups.com e investors.ups.com.